Усик поздравил Ломаченко с победой над Комми. Фото

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) поздравил своего друга Василия Ломаченко (16-2; 11 КО) с победой над Ричардом Комми (30-4; 27 КО) . Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

Ломаченко – Комми: Как это было