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Ломаченко отпраздновал победу над Комми с флагом малой родины. Фото

Бокс
(1 голосов)

Любовь к родному городу

Ломаченко отпраздновал победу над Комми с флагом малой родины. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес Василий Ломаченко (16-2; 11 КО) после победы в главном событии боксерского вечера в Нью-Йорке (США) над ганцем Ричардом Комми (30-4; 27 КО) отпраздновал триумф на ринге с флагом своего родного города – Белгород- Днестровского.

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Ломаченко отпраздновал победу над Комми с флагом малой родины. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Ломаченко прокомментировал победу над Комми.

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В статье: Василий Ломаченко
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Комментарии (1)
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Сассуоло Мариуполь (Житомир)
12.12.2021 в 08:34
Великий дебіл з малої "родіни"...
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