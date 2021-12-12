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Ломаченко отпраздновал победу над Комми с флагом малой родины. Фото
Любовь к родному городу
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский легковес Василий Ломаченко (16-2; 11 КО) после
Ломаченко – Комми: Как это было
Ломаченко – Комми: Видео страшного нокдауна
Напомним, что ранее Ломаченко
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Комментарии (1)
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Сассуоло Мариуполь (Житомир)
12.12.2021 в 08:34
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