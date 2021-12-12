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Ломаченко - Комми: лучшие моменты боя. ВИДЕО
Бой продлился все 12 раундов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский боксёр Василий Ломаченко 12 декабря в "Мэдисон Сквер Гарден" одержал убедительную победу над своим очередным соперником, Ричардом Комми из Ганы. Поединок продлился все двенадцать раундов, а судьи отдали единогласную победу Ломаченко.
Сам "Лома" уже после окончания боя в интервью прямо на ринге напомнил, что
Напомним, что на оглашение решения судей
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