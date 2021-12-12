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Ломаченко - Комми: лучшие моменты боя. ВИДЕО

Бокс
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Бой продлился все 12 раундов

Ломаченко - Комми: лучшие моменты боя. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинский боксёр Василий Ломаченко 12 декабря в "Мэдисон Сквер Гарден" одержал убедительную победу над своим очередным соперником, Ричардом Комми из Ганы. Поединок продлился все двенадцать раундов, а судьи отдали единогласную победу Ломаченко.

Сам "Лома" уже после окончания боя в интервью прямо на ринге напомнил, что хочет провести бой с Джорджем Камбососом, который сейчас владеет всеми чемпионскими поясами в лёгком весе. По предварительной информации, этот поединок должен стать для 33-летнего украинца следующим в карьере.

Напомним, что на оглашение решения судей Ломаченко вышел с флагом своей малой родины.

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В статье: Василий Ломаченко Ричард Комми
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