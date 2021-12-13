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Усик: Бой с Фьюри выгодней для меня, чем с Джошуа

Бокс
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Так и есть

Усик: Бой с Фьюри выгодней для меня, чем с Джошуа

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Чемпион IBF, WBO, IBF, WBA в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) подтвердил, что предпочитает драться с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО), чем проводить реванш с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), которого единогласным решением судей побил в сентябре текущего года.

«Готов ли я встретиться с Тайсоном Фьюри, если Джошуа согласится отойти в сторону? Конечно. Одна из моих целей – стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелой весовой категории. Мне абсолютно без разницы, с кем из них встречаться.

Просто с Тайсоном Фьюри это будет выгоднее, потому что у него есть пояс. Можно стать абсолютным чемпионом быстрее, без боя с Энтони Джошуа. Это минус один шаг», - сказал Усик.

На данный момент все идет к тому, что следующим соперником Усика все же будет Джошуа, а реванш пройдет в марте-апреле 2022 года.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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