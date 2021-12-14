Эксперт: Ломаченко – лучший боец в легком весе

Главный редактор журнала «The Ring» Даг Фишер считает, что статус абсолютного чемпиона мира не делает Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) лучшим боксером легкого веса. Это звание принадлежит украинцу Василию Ломаченко (16-2, 11 КО), считает Фишер.

«Камбосос – чемпион дивизиона, но, считаю, что именно Ломаченко – лучший боец в этом весе. Остальные топы дивизиона не согласятся с таким решением. И у них есть на это право. Но больше ни у кого из них не было столько стилистически разных топ-контендеров. Ломаченко проиграл только Теофимо Лопесу. Да и то не был здоров на 100%.

Что Ломаченко делать дальше? Думаю, его команда должна сделать все, чтобы договориться о поединке с Камбососом. А тот, вроде как, готов драться с кем угодно», - заявил Фишер.

Василий Ломаченко в последнем бою 11 декабря в Нью-Йорке единогласным решением судей разгромил Ричарда Комми (30-4, 27 КО).