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Беринчик о бое с россиянином: Вам всем понравится

Бокс
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Увидим в субботу

Беринчик о бое с россиянином: Вам всем понравится

фото - instagram.com

Новина українською

Обладатель титула WBO International в легком весе Денис Беринчик (15-0, 9 КО) 18 декабря в Броварах в главном бою вечера бокса компании K2 Promotions Ukraine встретится с Исой Чаниевым (15-3, 7 КО).

"Чаниев – соперник интересный. Смотрел его поединок, как он одолел проспекта из Казахстана. Вырубил его наглушняк. Вам всем понравится, так как я давно не боксировал, голодный и готов пройти всю дистанцию. Но это бокс, все может закончиться в любой момент.

Сильные стороны Чаниева – у него есть нокаутирующий удар. Он злой и сильный. Он не приехал отбывать номер, не поедет домой, выбросив полотенце", – сказал Беринчик на пресс-конференции перед боем.

Денис Беринчик занимает 40-е место в рейтинге BoxRec среди боксеров легкого веса. Бой с Иссой Чаниевым станет для украинца первым с марта 2021 года, когда он досрочно побил Хосе Санчеса.

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В статье: Денис Беринчик Бокс
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