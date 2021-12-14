Тедди Атлас назвал Ломаченко Копперфильдом в мире бокса

Американский тренер Тедди Атлас в рамках подкаста THE FIGHT with Teddy Atlas назвал чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (16-2, 11 КО)Дэвидом Копперфильдом.

"Послушайте, Ломаченко – маг. Он этот парень… Как его зовут? Ну, тот, который заставлял предметы исчезать. В определенной мере Ломаченко – Дэвид Коперфильд в мире бокса. В одну минуту вещь здесь, а потом – ой, а куда она подевалась? Исчезла. Ой, а вот и она – в твоем кармане. Что? Как она там оказалась? Ломаченко великолепен, он действительно великий".

Напомним, что в последнем бою Василий Ломаченко одержал победу над Ричардом Комми (30-4, 27 КО).