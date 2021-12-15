Ломаченко сделал достаточно, чтобы выйти на бой с Камбососом, но получит ли он его?

Оригинал статьи – Майкл Коппинджер, ESPN

Перевод и адаптация – UA-Футбол

Василий Ломаченко в субботу на Мэдисон Сквер Гарден в бою с Ричардом Комми сделал еще одно громкое заявление всему легкому весу и продемонстрировал бокс, который должен обеспечить ему второй шанс побороться за звание абсолютного чемпиона мира в дивизионе.

После того, как украинец в седьмом раунде отправил Комми в нокдаун, он не стал добивать беззащитного соперника и несколько раз умолял угол ганца остановить поединок. Этот акт милосердия стоил ему досрочной виктории техническим нокаутом – вместо этого Ломаченко согласился на победу решением судей, двое из которых отдали Комми лишь один раунд из 12-ти.

Да, Ломаченко доминировал в Нью-Йорке. Он продемонстрировал винтажную форму, использовал все разнообразие своего уникального атакующего арсенала, был привычно быстр на ногах и визуально так легко побил Комми, словно против него вышел боксер-любитель, а не бывший чемпион мира с запредельным процентом нокаутов. Но была ли это такая взрывная победа, которая заставит фанатов вопить о необходимости боя между Ломаченко и Джорджем Камбососом за все четыре титула в легком весе?

«Мне нужен этот шанс. Я пойду куда угодно, чтобы сражаться с Камбососм. Мне нужны все четыре пояса», - сказал Ломаченко после боя Комми.

Несмотря на все регалии, украинца сложно назвать однозначным фаворитом на получение боя с новоизбранным королем легкого веса. Ломаченко находится в одной компании с Девином Хэйни, Джервонтой Дэвисом и, возможно, даже с Райаном Гарсией. Между Хэйни, Дэвисом и Ломаченко, которые в заочной конкуренции сражались с интервалом в восемь дней, тяжело выделить кого-то одного.

Ломаченко одержал самую доминирующую победу, но, вероятно, он столкнулся с наименее сложным соперником. Хэйни и Дэвису в боях с Джозефом Диасом и Исааком Крусом пришлось посложнее, но и они победили единогласным решением судей.

Камбосос, захвативший контроль над легким весом после сенсационной победы над Теофимо Лопесом, настаивает на том, что, против кого бы он ни защищал свои титулы, местом проведения поединка должна стать его родина Австралия, куда он с поясами триумфально вернулся на прошлой неделе.

Австралиец долго оставался в США, чтобы воочию понаблюдать за поединками своих потенциальных визави. Камбосос был рядом с рингом во время боев Хэйни и Дэвиса, но не стал дожидаться субботнего противостояния Ломаченко с Комми в Нью-Йорке. Ранее он пообещал подраться с легковесом, который больше всего его впечатлит, – и в этом плане у Ломаченко более убедительные аргументы, чем у его американских коллег.

Дэвис и Гарсия – самые громкие имена в легком весе для американской публики, но Ломаченко, несомненно, пользуется большим признанием во всем мире. Шумное пение «Лома», которое началось перед первым ударом по гонгу в субботнем бою с Комми, стало еще одним доказательством его звездной силы и коммерческой привлекательности, которые могли помочь Ломаченко и Top Rank соблазнить Камбососа более крупным финансовым пакетом.

Важно понимать, что австралиец – свободный агент, у него нет никаких обязанностей перед телевизионщиками, а его промоутер Лу ДиБелла неоднократно сотрудничал с Бобом Арумом. Это дополнительные аргументы в пользу кандидатуры Ломаченко.

Что бы Ломаченко не делал дальше, сейчас его не интересует бой с чемпионом мира в первом легком весе Шакуром Стивенсоном, который ему предложил Арум.

«У меня есть цель, мечта – хочу стать абсолютным чемпионом мира в легком весе. Так что я продолжу карьеру в этой весовой категории», - говорит украинец.

У Стивенсона был другой взгляд на то, какими должны быть стремления Ломаченко в 33 года.

«Если Ломаченко сразится с Камбососом на следующей неделе, девять из 10 человек выберут его в качестве победителя... потому что стилистически мы знаем, что Ломаченко лучше, чем Камбосос», - сказал Стивенсон в интервью ESPN. «Но если он будет драться со мной, некоторые люди могут выбрать его, некоторые будут за меня. Это больше всего похоже на бой 50 на 50».

«У него был шанс стать абсолютным чемпионом. На этом этапе карьеры, я думаю, ему следует искать поединки денежные поединки, зарабатывать как можно больше денег, потому что он не будет боксировать вечно».

Ломаченко заявил в четверг, что поражение от Лопеса дало ему новую мотивацию в боксе. Двукратный олимпийский чемпион из Украины признался, что считал, что может победить Лопеса «одной рукой», имея в виду травму плеча, с которой он выходил на ринг.

С хирургически восстановленным плечом и прежней 100-процентной уверенностью в своем здоровье, Ломаченко выглядел в последних боях так же, как и раньше. В июне Василий разгромил Масаеши Накатани, а теперь катком проехался по более грозному и более опытному Ричарду Комми.

Ломаченко осень прошлого года вступал в бой с Лопесом в статусе бесспорно лучшего легковеса в мире. Его скорость, точность и сверхъестественное боксерское чутье подняли его на вершину списка лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории. Теперь фиаско в бою с Лопесом окончательно позади – и Лома снова выглядит самым талантливым легковесом наших дней. Но он все еще не чемпион. Вслед за очередной впечатляющей победой он может оказаться в позиции кошачьего броска для удара по Камбососу и, что более важно, по всем поясам, которыми владеет австралиец.

За последние две недели мы увидели четыре топовых битвы в легком весе. Никто не был так убедителен на ринге, как Ломаченко. Да, Василий также остался далеко не невредимым, о чем говорят очки на его глазах, в которых он был вынужден передвигаться после возвращения в Украину, но ни Камбосос, ни Дэвис, ни Хэйни не могут похвастаться таким превосходством над соперником, как у Ломы в субботнем бою с Комми. Теперь дело за Top Rank и менеджера Ломаченко Эгиса Климаса.

Если не Камбосос, то у Василия впереди еще масса других интригующих поединков. Тот же Стивенсон, те же Хэйни, Дэвис или Гарсия. Каждый из этих боев станет одним из крупнейших событий года в мировом боксе, а победа над любым из вышеперечисленных соперников практически гарантирует украинцу приближение к его конечной цели в боксе – завоевания статуса абсолютного чемпиона мира.