Фьюри проигнорировал Усика в списке желаемых соперников

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) не включил обладателя поясов WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0, 13 КО) в список соперников, с которыми он хотел бы подраться в 2022 году.

Своими приоритетами боксер из Манчестера назвал Энтони Джошуа, Диллиана Уайта, Деонтея Уайлдера и Дерека Чисору.

