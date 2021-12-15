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Фьюри проигнорировал Усика в списке желаемых соперников
Похоже, что он просто боится
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) не включил обладателя поясов WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0, 13 КО) в список соперников, с которыми он хотел бы подраться в 2022 году.
Своими приоритетами боксер из Манчестера назвал Энтони Джошуа, Диллиана Уайта, Деонтея Уайлдера и Дерека Чисору.
Looking forward to some massive fights next year @WBCBoxing pic.twitter.com/sVML4bnsEo— TYSON FURY (@Tyson_Fury) December 14, 2021
Ожидается, что 2022 год Тайсон Фьюри начнет боем с «временным» чемпионом WBC Диллианом Уайтом. Поединок может пройти в феврале-марте в Великобритании.
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