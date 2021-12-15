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Фьюри проигнорировал Усика в списке желаемых соперников

Бокс
(2 голосов)

Похоже, что он просто боится

Фьюри проигнорировал Усика в списке желаемых соперников

Getty Images/Global Images Ukraine

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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) не включил обладателя поясов WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0, 13 КО) в список соперников, с которыми он хотел бы подраться в 2022 году.

Своими приоритетами боксер из Манчестера назвал Энтони Джошуа, Диллиана Уайта, Деонтея Уайлдера и Дерека Чисору.

Ожидается, что 2022 год Тайсон Фьюри начнет боем с «временным» чемпионом WBC Диллианом Уайтом. Поединок может пройти в феврале-марте в Великобритании.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Бокс
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