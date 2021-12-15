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Ломаченко – лучший боксер мира по атакующей эффективности
Впечатляющие цифры
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) в субботнем бою с Ричардом Комми (30-4, 27 КО) нанес 58,2% точных силовых ударов и упрочил свое лидерство в рейтинге самых эффективных боксеров современности.
Следом за украинцем идут Джервонта Дэвис (47,7%) и Теренс Кроуфорд (47%), а лидер рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории Сауль Альварес замыкает топ-4 (46,6%).
Updated Power Conn. Pct. Leaders - All Fighters— CompuBox (@CompuBox) December 13, 2021
Lomachenko 48.4%
Tank Davis 47.7%
Crawford 47.0%
Canelo 46.6%
Thurman 46.6%
Spence 46.3%
Benavidez 46.0%
Loma landed 58.2% vs Commey
Также Василий Ломаченко является лучшим в легком весе по проценту пропущенных силовых ударов (18,3%). В топ-3 по этому показателю входят Райан Гарсия (19,1%) и Девин Хэйни (19,3%).
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