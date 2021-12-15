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Сиренко хотят вывести на бой с Гассиевым
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Владислав Сиренко (18-0, 15 КО) 18 декабря в Броварах в андеркарде поединка между Денисом Беринчиком и Иссой Чаниевым проведет бой с опытным украинцем Андреем Руденко (34-5, 20 КО).
Тренер Сиренко Джеймс Али Башир рассчитывает, что в 2022 году его подопечный выйдет на бой с Муратом Гассиевым (28-1, 21 КО), которого портал BoxRec ставит на 9-е место в списке лучших боксеров супертяжелого веса.
«Гассиев мог бы стать отличным соперником для Влада. Думаю, они бы показали зрелищный бой. Я бы очень хотел, чтобы после этого боя Влад вышел против Гассиева, показал, что готов драться на новом уровне. В победе Влада я не сомневаюсь», - сказал Башир.
Владислав Сиренко в рейтинге BoxRec занимает 39-е место.
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