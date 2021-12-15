  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Сиренко хотят вывести на бой с Гассиевым
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сиренко хотят вывести на бой с Гассиевым

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Звучит интересно

Сиренко хотят вывести на бой с Гассиевым

Фото - Facebook

Новина українською

Владислав Сиренко (18-0, 15 КО) 18 декабря в Броварах в андеркарде поединка между Денисом Беринчиком и Иссой Чаниевым проведет бой с опытным украинцем Андреем Руденко (34-5, 20 КО).

Тренер Сиренко Джеймс Али Башир рассчитывает, что в 2022 году его подопечный выйдет на бой с Муратом Гассиевым (28-1, 21 КО), которого портал BoxRec ставит на 9-е место в списке лучших боксеров супертяжелого веса.

«Гассиев мог бы стать отличным соперником для Влада. Думаю, они бы показали зрелищный бой. Я бы очень хотел, чтобы после этого боя Влад вышел против Гассиева, показал, что готов драться на новом уровне. В победе Влада я не сомневаюсь», - сказал Башир.

Владислав Сиренко в рейтинге BoxRec занимает 39-е место.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владислав Сиренко Мурат Гассиев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...