Сиренко хотят вывести на бой с Гассиевым

Владислав Сиренко (18-0, 15 КО) 18 декабря в Броварах в андеркарде поединка между Денисом Беринчиком и Иссой Чаниевым проведет бой с опытным украинцем Андреем Руденко (34-5, 20 КО).

Тренер Сиренко Джеймс Али Башир рассчитывает, что в 2022 году его подопечный выйдет на бой с Муратом Гассиевым (28-1, 21 КО), которого портал BoxRec ставит на 9-е место в списке лучших боксеров супертяжелого веса.

«Гассиев мог бы стать отличным соперником для Влада. Думаю, они бы показали зрелищный бой. Я бы очень хотел, чтобы после этого боя Влад вышел против Гассиева, показал, что готов драться на новом уровне. В победе Влада я не сомневаюсь», - сказал Башир.

Владислав Сиренко в рейтинге BoxRec занимает 39-е место.