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Хирн: Я думаю, что Канело против Усика – это замечательный поединок

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Но состоится ли он

Хирн: Я думаю, что Канело против Усика – это замечательный поединок

Новина українською

Влиятельный британский промоутер Эдди Хирн высказался по поводу возможного боя между Александром Усиком и Саулем Альваресом.

"Я думаю, что Канело против Усика – это замечательный поединок. Но я сомневаюсь, что Александр сможет подсушиться до первого тяжёлого веса», — приводит слова Хирна MMABoxing.

Напомним, Усик стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO после уверенной победы над Энтони Джошуа единогласным решением судей.

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В статье: Александр Усик Сауль Альварес Эдди Хирн
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