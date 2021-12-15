Хирн: Я думаю, что Канело против Усика – это замечательный поединок

Влиятельный британский промоутер Эдди Хирн высказался по поводу возможного боя между Александром Усиком и Саулем Альваресом.

"Я думаю, что Канело против Усика – это замечательный поединок. Но я сомневаюсь, что Александр сможет подсушиться до первого тяжёлого веса», — приводит слова Хирна MMABoxing.

Напомним, Усик стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO после уверенной победы над Энтони Джошуа единогласным решением судей.