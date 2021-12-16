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Красюк: За что осуждать Ломаченко?

Бокс
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Промоутер высказался о нашумевшей ситуации

Красюк: За что осуждать Ломаченко?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк не поддержал Владимира Кличко и Сергея Стаховского, которые раскритиковали Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) после того, как украинец после победы над Ричардом Комми (30-4, 27 КО) в Нью-Йорке накинул себе на плечи флаг родного города Белгород-Днестровского, а не Украины.

«Репутационный удар по Васе в Украине? У него здесь всегда были «за» и «против». Думаю, что это не сильно поменяет отношение к нему. Те, кто любят боксера, будут продолжать его любить, а те, кто его ненавидят, ищут причину.

Осуждать Ломаченко? За что осуждать? Ну вышел он с флагом родного города. Не знаю, есть ли смысл осуждать человека в такой ситуации. Я к этому очень нейтрально отношусь», - сказал Красюк.

Ранее Василий Ломаченко в ответ на слова критиков опубликовал в Instagram высказывание российского музыканта.

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В статье: Василий Ломаченко Александр Красюк
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Источник:
Обозреватель

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