Красюк: За что осуждать Ломаченко?

Генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк не поддержал Владимира Кличко и Сергея Стаховского, которые раскритиковали Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) после того, как украинец после победы над Ричардом Комми (30-4, 27 КО) в Нью-Йорке накинул себе на плечи флаг родного города Белгород-Днестровского, а не Украины.

«Репутационный удар по Васе в Украине? У него здесь всегда были «за» и «против». Думаю, что это не сильно поменяет отношение к нему. Те, кто любят боксера, будут продолжать его любить, а те, кто его ненавидят, ищут причину.

Осуждать Ломаченко? За что осуждать? Ну вышел он с флагом родного города. Не знаю, есть ли смысл осуждать человека в такой ситуации. Я к этому очень нейтрально отношусь», - сказал Красюк.