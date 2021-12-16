Владимир Кличко показал, как выглядит его форма в 45 лет. ВИДЕО

Бывший король супертяжелого веса Владимир Кличко продолжает регулярно поддерживать форму на фоне слухов о возможном возобновлении карьеры ради рекорда Джорджа Формана – самого возрастного чемпиона мира в истории хэвивейта.

Очередной спарринг Кличко-младший провел на олимпийской базе в Киеве. Как это было: