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Владимир Кличко показал, как выглядит его форма в 45 лет. ВИДЕО
Видео спарринга легендарного украинца
фото - instagram.com
Бывший король супертяжелого веса Владимир Кличко продолжает регулярно поддерживать форму на фоне слухов о возможном возобновлении карьеры ради рекорда Джорджа Формана – самого возрастного чемпиона мира в истории хэвивейта.
Очередной спарринг Кличко-младший провел на олимпийской базе в Киеве. Как это было:
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