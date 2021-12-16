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Однажды Кличко в одностороннем бою разгромил австралийца Леапаи. ВИДЕО
Легкий вечер для украинского чемпиона
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В апреле 2014 года Владимир Кличко в Германии в пятом раунде эффектно нокаутировал австралийца Алекса Леапаи и защитил титулы WBA Super, WBO, IBF, IBO и The Ring.
Впервые претендент побывал в нокдауне в первом раунде после серии пропущенных джебов. Для Леапаи окончательно все было закончено в пятом раунде, когда Кличко-младший включился и серией фирменных «двоек» отправил соперника в тяжелый нокаут.
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