Однажды Кличко в одностороннем бою разгромил австралийца Леапаи. ВИДЕО

В апреле 2014 года Владимир Кличко в Германии в пятом раунде эффектно нокаутировал австралийца Алекса Леапаи и защитил титулы WBA Super, WBO, IBF, IBO и The Ring.

Впервые претендент побывал в нокдауне в первом раунде после серии пропущенных джебов. Для Леапаи окончательно все было закончено в пятом раунде, когда Кличко-младший включился и серией фирменных «двоек» отправил соперника в тяжелый нокаут.