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Чисора: Проиграл бой Кличко из-за пощечины

Бокс
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Сомнительное заявление

Чисора: Проиграл бой Кличко из-за пощечины

Новина українською

Дерек Чисора (32-11, 23 КО) перед реваншем с Джозефом Паркером (29-2, 21 КО) вспомнил, как в 2012 году единогласным решением судей проиграл бывшему чемпиону WBC Виталию Кличко.

Британец тогда отметился скандальными выходками – на церемонии взвешивания он ударил Кличко-старшего по лицу, а непосредственно перед боем плюнул в лицо его брату.

«Я выиграл бой, но ему отдали победу из-за этой пощечины. Знаете, сколько мне стоил этот шлепок? Он стоил мне сотен тысяч», - сказал Чисора.

Бой-реванш между Паркером и Чисорой пройдет 18 декабря в Манчестере. Первый поединок в мае завершился поражением британца разделенным решением судей.

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В статье: Виталий Кличко Бокс Дерек Чисора
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