Чисора: В реванше Джошуа нокаутирует Усика

Дерек Чисора (32-11, 23 KO) сделал прогноз на бой-реванш между чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

«На этот раз Энтони нокаутирует его. В первом бою он хотел доказать, что может перебоксировать его. Джошуа вернулся к истокам, теперь он собирается вырубить его», - сказал Чисора.

В первом бою Усик в сентябре текущего года побил Джошуа единогласным решением судей, причем в 12-м раунде британец побывал на грани нокдауна.

Сам Чисора вернется на ринг в субботу – в Манчестере британец попробует взять реванш у бывшего чемпиона WBO Джозефа Паркера (29-2, 21 КО).