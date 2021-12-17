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Бой внука Али на ESPN посмотрело больше зрителей, чем поединок Ломаченко – Комми

Бокс
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Странная история

Бой внука Али на ESPN посмотрело больше зрителей, чем поединок Ломаченко – Комми

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

По информации BoxingScene, на ESPN вечер бокса в Нью-Йорке при участии бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) в среднем посмотрели 1,09 миллиона зрителей.

Главный поединок дня при участии Ломаченко и Ричарда Комми (30-4, 27 КО) собрал у экранов 1,12 миллиона поклонников бокса.

Что интересно, аудитория первого боя шоу на Мэдисон Сквер Гарден при участии 21-летнего внука Мухаммеда Али Нико Али Уолша составила 1,14 миллиона человек.

Ломаченко побил Комми единогласным решением судей и завладел вакантным поясом WBO Inter-Continental в легком весе.

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В статье: Василий Ломаченко Бокс Ричард Комми
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