Александр Гвоздик рассказал о своем бизнесе

Бывший украинский боксер Александр Гвоздик рассказал, каким видом деятельности на сегодняшний день он занимается. Его слова цитирует 1+1:

"В последнее время бываю в Киеве примерно каждые 2 месяца. Я занимаюсь игровым бизнесом. Я являюсь владельцем онлайн-казино. Сам в казино вообще не играю, потому что знаю правило, что казино всегда выигрывает.

Я инвестировал более миллиона долларов в свой бизнес. Денег после спортивной карьеры хватило на это, но посмотрим, как пойдет, потому что одно дело – начать, а другое – привести в порядок. Стараемся" – сказал он.