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Александр Гвоздик рассказал о своем бизнесе

Бокс
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Александр Гвоздик рассказал о своем бизнесе

UA-Футбол
Новина українською

Бывший украинский боксер Александр Гвоздик рассказал, каким видом деятельности на сегодняшний день он занимается. Его слова цитирует 1+1:

"В последнее время бываю в Киеве примерно каждые 2 месяца. Я занимаюсь игровым бизнесом. Я являюсь владельцем онлайн-казино. Сам в казино вообще не играю, потому что знаю правило, что казино всегда выигрывает.

Я инвестировал более миллиона долларов в свой бизнес. Денег после спортивной карьеры хватило на это, но посмотрим, как пойдет, потому что одно дело – начать, а другое – привести в порядок. Стараемся" – сказал он.

Напомним, что ранее UA-Футбол анонсировал, где и когда смотреть бой Беринчик – Чаниев.

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В статье: Александр Гвоздик
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