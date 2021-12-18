Паркер рассказал о цели на бой с Чисорой

Новозеландский супертяж Джозеф Паркер (29-2; 21 КО) рассказал о цели на поединок против британца Дерека Чисоры (32-11; 23 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"Впереди есть непростой бой, но после этого есть много поединков, которые можно организовать. Сейчас пора принести жертву как боец. Я долгое время далеко от своей жены и семьи. Сейчас пришло мое время.

Моя цель – стать двукратным чемпионом мира. У меня хорошие места в рейтингах, но COVID меняет все планы. Поэтому я должен быть благодарен за то, что нам организовали второй бой с Чисорой. В этом году получилось трижды выйти в ринг, и я просто должен воспользоваться каждой полученной возможностью. Я чувствую, что на этот раз нокаутирую Дерека. У меня хорошее предчувствие" – сказал он.

Напомним, что бой Паркер – Чисора состоится сегодня, 18 декабря, в Манчестере (Великобритания). Приблизительное начало трансляции – в 23:30 по киевскому времени.