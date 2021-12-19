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Сиренко – Руденко: Обзор боя и лучшие моменты поединка. Видео

Бокс
(2 голосов)

Странное решение об остановке

Сиренко – Руденко: Обзор боя и лучшие моменты поединка. Видео

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UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж Владислав Сиренко (19-0, 16 KO) досрочно победил своего соотечественника Андрея Руденко (34-6, 20 KO) на вечере бокса промоутерской компании K2 Promotions в Броварах.

Беринчик – Чаниев: Обзор боя

Комментарий Беринчика

Выход Беринчика на ринг

Вашему вниманию лучшие моменты поединка:

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В статье: Владислав Сиренко Андрей Руденко
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