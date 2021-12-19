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Сиренко – Руденко: Обзор боя и лучшие моменты поединка. Видео
Странное решение об остановке
Фото - Facebook
Украинский супертяж Владислав Сиренко (19-0, 16 KO) досрочно победил своего соотечественника Андрея Руденко (34-6, 20 KO) на вечере бокса промоутерской компании K2 Promotions в Броварах.
Вашему вниманию лучшие моменты поединка:
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