Паркер победил Чисору единогласным решением судей

Супертяж Джозеф Паркер (30-2; 21 КО) в главном событии боксерского вечера в Манчестере (Великобритания) победил местного боксера Дерека Чисору (32-12; 23 КО).

Единогласным решением судей 114-112; 115-110; 115-110 победу уже во второй раз в очном противостоянии одержал именно новозеландец.

Паркер трижды отправлял Чисору в нокдаун, но добить своего соперника у него так и не получилось. Дерек тоже держался очень прилично. Много атаковал и попадал, однако три падения не позволили ему победить в этом поединке.