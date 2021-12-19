  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Паркер победил Чисору единогласным решением судей
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Паркер победил Чисору единогласным решением судей

Бокс
Обновлено
(2 голосов)

Это был чудесный бой

Паркер победил Чисору единогласным решением судей

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Супертяж Джозеф Паркер (30-2; 21 КО) в главном событии боксерского вечера в Манчестере (Великобритания) победил местного боксера Дерека Чисору (32-12; 23 КО).

Единогласным решением судей 114-112; 115-110; 115-110 победу уже во второй раз в очном противостоянии одержал именно новозеландец.

Паркер трижды отправлял Чисору в нокдаун, но добить своего соперника у него так и не получилось. Дерек тоже держался очень прилично. Много атаковал и попадал, однако три падения не позволили ему победить в этом поединке.

Напомним, что ранее Денис Беринчик победил россиянина Чаниева на вечере бокса в Броварах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джозеф Паркер Дерек Чисора
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...