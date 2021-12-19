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Паркер победил Чисору единогласным решением судей
Это был чудесный бой
Getty Images/Global Images Ukraine
Супертяж Джозеф Паркер (30-2; 21 КО) в главном событии боксерского вечера в Манчестере (Великобритания) победил местного боксера Дерека Чисору (32-12; 23 КО).
Единогласным решением судей 114-112; 115-110; 115-110 победу уже во второй раз в очном противостоянии одержал именно новозеландец.
Паркер трижды отправлял Чисору в нокдаун, но добить своего соперника у него так и не получилось. Дерек тоже держался очень прилично. Много атаковал и попадал, однако три падения не позволили ему победить в этом поединке.
Напомним, что ранее Денис Беринчик
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