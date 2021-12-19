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Чисора неожиданно прокомментировал поражение от Паркера

Бокс
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Настоящий боец

Чисора неожиданно прокомментировал поражение от Паркера

independent.co.uk / РА

UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Дерек Чисора (32-12; 23 КО) эпатажно прокомментировал поражение от новозеландца Джозефа Паркера (30-2; 21 КО). Такой комментарий он опубликовал на своей странице в Instagram.

"К черту завершения карьеры. Я вернусь этим летом, с*чки" – написал он.

Напомним, что ранее Денис Беринчик победил россиянина Чаниева.

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В статье: Джозеф Паркер Дерек Чисора
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