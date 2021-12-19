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Чисора неожиданно прокомментировал поражение от Паркера
Настоящий боец
independent.co.uk / РА
Британский супертяж Дерек Чисора (32-12; 23 КО) эпатажно прокомментировал
"К черту завершения карьеры. Я вернусь этим летом, с*чки" – написал он.
Напомним, что ранее Денис Беринчик
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