Чисора неожиданно прокомментировал поражение от Паркера

Британский супертяж Дерек Чисора (32-12; 23 КО) эпатажно прокомментировал поражение от новозеландца Джозефа Паркера (30-2; 21 КО). Такой комментарий он опубликовал на своей странице в Instagram.

"К черту завершения карьеры. Я вернусь этим летом, с*чки" – написал он.