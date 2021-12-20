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Беринчик совершил рывок в рейтинге BoxRec в легком весе

Бокс
(3 голосов)

Украинец подбирается к верхушке

Беринчик совершил рывок в рейтинге BoxRec в легком весе

K2Promotion

Новина українською

Денис Беринчик (16-0, 9 КО) в субботу в Броварах единогласным решением судей побил россиянина Иссу Чаниева (15-4, 7 КО) и провел очередную защиту титула WBO International в легком весе.

После крупнейшей победы в карьере Беринчик прогрессировал на 17-е место в рейтинге BoxRec среди боксеров легкого веса. До боя с Чаниевым Денис находился на 41-й строке.

В топ-5 в этой весовой категории входят Джервонта Дэвис, Василий Ломаченко, Джордж Камбосос, Теофимо Лопес и Дэвин Хэйни.

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В статье: Денис Беринчик Бокс
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