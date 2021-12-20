Фьюри может отказаться от титула WBC

Боб Арум в интервью TalkSport заявил, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) может отказаться от поединка с Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО).

«Если мы не сможем договориться с Диллианом, мы будем драться за пояс журнала The Ring и «линейный» титул, и выберем другого соперника», - заявил босс промоутерской компании Top Rank.

Фьюри планирует вернуться на ринг в марте 2022 года, а в список его потенциальных оппонентов входят два экс-чемпиона мира Энди Руис и Джозеф Паркер, который на прошлой неделе в реванше повторно побил Дерека Чисору.

Тайсон Фьюри в последнем бою в октябре текущего года в 11-м раунде нокаутировал Деонтея Уайлдера и впервые защитил пояс WBC.