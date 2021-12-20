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Фьюри может отказаться от титула WBC

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Неожиданный поворот

Фьюри может отказаться от титула WBC

Getty Images/Global Images Ukraine

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Боб Арум в интервью TalkSport заявил, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) может отказаться от поединка с Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО).

«Если мы не сможем договориться с Диллианом, мы будем драться за пояс журнала The Ring и «линейный» титул, и выберем другого соперника», - заявил босс промоутерской компании Top Rank.

Фьюри планирует вернуться на ринг в марте 2022 года, а в список его потенциальных оппонентов входят два экс-чемпиона мира Энди Руис и Джозеф Паркер, который на прошлой неделе в реванше повторно побил Дерека Чисору.

Тайсон Фьюри в последнем бою в октябре текущего года в 11-м раунде нокаутировал Деонтея Уайлдера и впервые защитил пояс WBC.

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В статье: Тайсон Фьюри Бокс
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