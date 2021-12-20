Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фьюри может отказаться от титула WBC
Неожиданный поворот
Getty Images/Global Images Ukraine
Боб Арум в интервью TalkSport заявил, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) может отказаться от поединка с Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО).
«Если мы не сможем договориться с Диллианом, мы будем драться за пояс журнала The Ring и «линейный» титул, и выберем другого соперника», - заявил босс промоутерской компании Top Rank.
Фьюри планирует вернуться на ринг в марте 2022 года, а в список его потенциальных оппонентов входят два экс-чемпиона мира Энди Руис и Джозеф Паркер, который на прошлой неделе в реванше повторно побил Дерека Чисору.
Тайсон Фьюри в последнем бою в октябре текущего года в 11-м раунде нокаутировал Деонтея Уайлдера и впервые защитил пояс WBC.
Популярное сейчас
- УЕФА засчитал техническое поражение Тоттенхэму. Шпоры вылетают из Лиги Конференций
- Ингулец может арендовать нескольких игроков Динамо - СМИ
- Довбик, Тилль и будущий игрок Эвертона. Символическая сборная полугодия по версии UA-Футбол
- Беринчик и Чаниев прошли взвешивание перед боем в субботу
- Репетиция золотой свадьбы. Капитан Динамо очень оригинально отметил юбилей с женой. ФОТО
- Семейные разборки: сын Месси в жестком подкате срубил собственного брата