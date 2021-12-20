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Тайсон Фьюри: Владимир Кличко никогда в истории не победил бы меня
Британец вспомнил бой с украинцем
фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри считает, что бывший боксёр Владимир Кличко не смог бы его победить, даже находясь в своей лучшей форме.
"Владимир Кличко никогда в истории не победил бы меня. Помню, как люди говорили, что Владимир больше не так хорош. Конечно, когда люди проигрывают мне – значит, или им было плохо, или они на спаде", — сказал Фьюри на YouTube-канале TheRingDigital.
Напомним, Кличко проиграл Фьюри единогласным решением судей в ноябре 2015-го.
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