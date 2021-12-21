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Хирн: Уверен, что Камбосос выберет Хэйни, а не Ломаченко
Хотелось бы наоборот
фото - boxingscene.com
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что следующим соперником абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) должен стать Девин Хэйни (27-0, 15 КО), а не украинец Василий Ломаченко (16-2, 11 КО).
«Я считаю, что Камбососу приоритетнее объединительный бой с Хэйни, вместо защиты с Ломаченко. Ситуация интересная, так как в Top Rank не скрывают, что попытаются сделать украинца обязательным претендентом для Камбососа по линии WBO.
Как по мне, Джордж будет выбирать из двух вариантов – Лома или Девин. И я уверен, что они выберут нас», - заявил Хирн.
Также британский промоутер считает, что Хэйни и Камбососа не боятся Ломаченко, хотя многие эксперты бокса считают именно Василия сильнейшим боксером в легком дивизионе.
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