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Хирн: Уверен, что Камбосос выберет Хэйни, а не Ломаченко

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Хотелось бы наоборот

Хирн: Уверен, что Камбосос выберет Хэйни, а не Ломаченко

фото - boxingscene.com

Новина українською

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что следующим соперником абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) должен стать Девин Хэйни (27-0, 15 КО), а не украинец Василий Ломаченко (16-2, 11 КО).

«Я считаю, что Камбососу приоритетнее объединительный бой с Хэйни, вместо защиты с Ломаченко. Ситуация интересная, так как в Top Rank не скрывают, что попытаются сделать украинца обязательным претендентом для Камбососа по линии WBO.

Как по мне, Джордж будет выбирать из двух вариантов – Лома или Девин. И я уверен, что они выберут нас», - заявил Хирн.

Также британский промоутер считает, что Хэйни и Камбососа не боятся Ломаченко, хотя многие эксперты бокса считают именно Василия сильнейшим боксером в легком дивизионе.

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В статье: Василий Ломаченко Эдди Хирн Девин Хэйни Джордж Камбосос
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Источник:
Vringe.com

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