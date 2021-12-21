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Гвоздик признался, что больше не думает о возвращении в бокс
Экс-чемпион сосредоточился на жизни вне спорта
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) в интервью YouTube-каналу USACHEV TV заявил, что не собирается возобновлять карьеру.
«Желание вернуться? Кулаки не чесались и в последнее время они чешутся все реже. Я все решения принимаю не сердцем, а головой, а сейчас все это теряет актуальность.
Моя форма далека от соревновательной, и чтобы ее вернуть я понимаю какую работу нужно проделать, а поезд уходит все дальше. Это такие утопические мысли, которые меня в последнее время вообще не посещают», - сказал харьковчанин.
Александр Гвоздик объявил о завершении карьеры в июне 2020 года. В последнем бою перед уходом из спорта боксер из Харькова техническим нокаутом проиграл Артуру Бетербиеву (16-0, 16 КО) и потерял титул чемпиона мира.
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