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Гвоздик: Ломаченко не вышел же с флагом России
Александр поддержал друга
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-чемпион WBС в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) отреагировал на критику в адрес Василия Ломаченко (16-2, 11 КО), который после победы над Ричардом Комми (30-4, 27 КО) в Нью-Йорке накинул себе на плечи флаг родного города Белгород-Днестровского, а не Украины.
«Это его желание – с чем хочет, с тем и вышел. Пусть хоть портрет своей девушки или жены вынесет. Какая разница, с чем он вышел? Белгород-Днестровский – это не Украина или что?
То, что
Он же не вышел с флагом России – это другой вопрос. Для Украины это сейчас, скажем так, болезненная тема. Он не вышел со свастикой, черепом и костями. Вышел человек с флагом своего города, который является частью Украины. В чем проблема? Душа у него так хочет», - сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу USACHEV TV.
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