Гвоздик: Ломаченко не вышел же с флагом России

Экс-чемпион WBС в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) отреагировал на критику в адрес Василия Ломаченко (16-2, 11 КО), который после победы над Ричардом Комми (30-4, 27 КО) в Нью-Йорке накинул себе на плечи флаг родного города Белгород-Днестровского, а не Украины.

«Это его желание – с чем хочет, с тем и вышел. Пусть хоть портрет своей девушки или жены вынесет. Какая разница, с чем он вышел? Белгород-Днестровский – это не Украина или что?

То, что Владимир Кличко пишет … Как я понимаю, у них отношения не очень складываются. Вася не большой фанат искусства Владимира Кличко. Возможно, Владимир таким образом сделал ответный шаг.

Он же не вышел с флагом России – это другой вопрос. Для Украины это сейчас, скажем так, болезненная тема. Он не вышел со свастикой, черепом и костями. Вышел человек с флагом своего города, который является частью Украины. В чем проблема? Душа у него так хочет», - сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу USACHEV TV.