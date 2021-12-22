Гвоздик: Ломаченко разберет Камбососа по запчастям

Экс-чемпион WBС в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) сделал прогноз на возможный бой между Василием Ломаченко (16-2, 11 КО) и новым абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО).

«Сейчас для Ломаченко самый отличный бой - поединок с Камбососом. Честно говоря, я думаю, что в нем интриги тоже для меня нет. Я считаю, что Вася его разберет по запчастям.

Я не вижу Камбососа какой-то большой угрозой в легком весе несмотря на то, что у него все титулы. Думаю, что долго они у него не задержатся», - заявил Гвоздик в интервью YouTube-каналу USACHEV TV.

Ломаченко в последнем бою единогласным решением судей разгромил Ричарда Комми (30-4, 27 КО). Ожидается, что украинец получит статус обязательного претендента на титул WBO в легком весе.