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Чисора хочет драться с Уайлдером
Ветерану нужен еще один громкий бой
independent.co.uk / РА
Дерек Чисора (32-12, 23 КО) после поражения в реванше с Джозефом Паркером (30-2, 21 КО) хочет поехать в США на поединок с экс-чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО).
«Следующий бой проведу в США. Приму этот бой с Уайлдером. Американцы хотят, чтобы я приехал. Но мне нужна виза. Нужно ехать в США, потому что там не садят на изоляцию.
Никто не дерется так, как я. Молодые боксеры сейчас больше беспокоятся о победе. Я покинул арену с опухшими глазами. Проснулся на следующее утро – все пропало», – заявил Чисора в интервью YouTube-каналу iFL TV.
В резюме Дерека Чисоры есть поражения от Тайсона Фьюри, Виталия Кличко, Александра Усика, Джозефа Паркера, Диллиана Уайта, Кубрата Пулева и других боксеров.
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