Украинцы считают победу Усика над Джошуа главным достижением года в стране

Социологическая группа «Рейтинг» представила список главных достижений Украины по версии жителей страны.

Каждый третий украинец (35%) самым большим успехом в 2021 году назвал победу Александра Усика (19-0, 13 КО) над чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

Усик в сентябре в Лондоне сенсационно остановил Джошуа единогласным решением судей и стал лишь третьим боксером в истории, которому удавалось стать чемпионом мира в тяжелой и супертяжелой весовых категориях.

Второе место в опросе заняло выступление сборной Украины на Паралимпийских играх в Токио (32%). Спортсмены завоевали в Японии 98 наград и заняли шестое место в медальном зачете.

Также украинцы высоко оценили достижение сборной Украины по футболу (18%), которая на Евро-2020 под руководством Андрея Шевченко впервые в истории сыграла в четвертьфинале.