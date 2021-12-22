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Украинцы считают победу Усика над Джошуа главным достижением года в стране
Боксер на вершине
Getty Images/Global Images Ukraine
Социологическая группа «Рейтинг» представила список главных достижений Украины по версии жителей страны.
Каждый третий украинец (35%) самым большим успехом в 2021 году назвал победу Александра Усика (19-0, 13 КО) над чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
Усик в сентябре в Лондоне сенсационно остановил Джошуа единогласным решением судей и стал лишь третьим боксером в истории, которому удавалось стать чемпионом мира в тяжелой и супертяжелой весовых категориях.
Второе место в опросе заняло выступление сборной Украины на Паралимпийских играх в Токио (32%). Спортсмены завоевали в Японии 98 наград и заняли шестое место в медальном зачете.
Также украинцы высоко оценили достижение сборной Украины по футболу (18%), которая на Евро-2020 под руководством Андрея Шевченко впервые в истории сыграла в четвертьфинале.
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