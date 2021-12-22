Гвоздик считает Усика лучшим боксером в истории Украины

Экс-чемпион WBС в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) рассказал, кого считает лучшим боксером в истории Украины.

«Можно ли назвать Усика лучшим боксеров в истории Украины? По достижениям, безусловно, да. Понимаете, многие люди по-разному смотрят. По достижениям, безусловно, Саша опередил всех.

А так, наверное, я бы выделил тройку – это Вася Ломаченко, Саша Усик и Владимир Кличко. Ну и Виталий Кличко наверняка», - заявил Гвоздик в комментарии YouTube-каналу USACHEV TV.

Сам Александр Гвоздик завершил карьеру в 2020 году после поражения в объединительном бою с россиянином Артуром Бетербиевым.