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Гвоздик считает Усика лучшим боксером в истории Украины
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-чемпион WBС в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) рассказал, кого считает лучшим боксером в истории Украины.
«Можно ли назвать Усика лучшим боксеров в истории Украины? По достижениям, безусловно, да. Понимаете, многие люди по-разному смотрят. По достижениям, безусловно, Саша опередил всех.
А так, наверное, я бы выделил тройку – это Вася Ломаченко, Саша Усик и Владимир Кличко. Ну и Виталий Кличко наверняка», - заявил Гвоздик в комментарии YouTube-каналу USACHEV TV.
Сам Александр Гвоздик завершил карьеру в 2020 году после поражения в объединительном бою с россиянином Артуром Бетербиевым.
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