Однажды Виталий Кличко в 12-раундовом бою побил американца Джонсона. ВИДЕО

В декабре 2009 года Виталий Кличко в добровольной защите титула WBC в супертяжелом весе единогласным решением судей (119-109, 120-108, 120-108) одолел американца Кевина Джонсона, который на тот момент стал лишь вторым боксером в истории, кто сумел продержаться в ринге с Кличко-старшим все 12 раундов.

Джонсон до сих пор продолжает выходить на ринг – в его послужном списке есть бои с Тайсоном Фьюри, Энтони Джошуа, Дереком Чисорой, Кубратом Пулевым и другими боксерами.