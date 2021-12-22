  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Однажды Виталий Кличко в 12-раундовом бою побил американца Джонсона. ВИДЕО
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Однажды Виталий Кличко в 12-раундовом бою побил американца Джонсона. ВИДЕО

Бокс
(1 голосов)

Это было почти 12 лет назад

Однажды Виталий Кличко в 12-раундовом бою побил американца Джонсона. ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В декабре 2009 года Виталий Кличко в добровольной защите титула WBC в супертяжелом весе единогласным решением судей (119-109, 120-108, 120-108) одолел американца Кевина Джонсона, который на тот момент стал лишь вторым боксером в истории, кто сумел продержаться в ринге с Кличко-старшим все 12 раундов.

Джонсон до сих пор продолжает выходить на ринг – в его послужном списке есть бои с Тайсоном Фьюри, Энтони Джошуа, Дереком Чисорой, Кубратом Пулевым и другими боксерами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виталий Кличко Бокс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...