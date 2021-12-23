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Рой Джонс: Усик легко побьет Альвареса
Мнение легенды
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший лучший боксер планеты Рой Джонс сделал прогноз на потенциальный бой между Саулем Альваресом (57-1-2, 39 КО) и украинским чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком.
«Как по мне, Усик слишком крупный для Канело. Как по мне, он легко побьет Сауля.
Но зачем ему возвращаться в крузеры, если он чемпион мира в супертяжелом весе? У него есть Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, снова Джошуа, да навалом разных ребят.
Это не имеет смысла, если только вы не собираетесь заработать крупные деньги на бое с Канело. Но встреча с Фьюри тоже является одним из крупнейших боев на планете», - сказал американец.
Ожидается, что Александр Усик вернется на ринг в марте-апреле, а его соперником снова станет Энтони Джошуа.
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