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Рой Джонс: Усик легко побьет Альвареса

Бокс
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Мнение легенды

Рой Джонс: Усик легко побьет Альвареса

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший лучший боксер планеты Рой Джонс сделал прогноз на потенциальный бой между Саулем Альваресом (57-1-2, 39 КО) и украинским чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком.

«Как по мне, Усик слишком крупный для Канело. Как по мне, он легко побьет Сауля.

Но зачем ему возвращаться в крузеры, если он чемпион мира в супертяжелом весе? У него есть Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, снова Джошуа, да навалом разных ребят.

Это не имеет смысла, если только вы не собираетесь заработать крупные деньги на бое с Канело. Но встреча с Фьюри тоже является одним из крупнейших боев на планете», - сказал американец.

Ожидается, что Александр Усик вернется на ринг в марте-апреле, а его соперником снова станет Энтони Джошуа.

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В статье: Александр Усик Сауль Альварес Рой Джонс
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Источник:
Vringe.com

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