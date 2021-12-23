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"Буду учиться заново ходить". Известный ринг-анонсер разбился на мотоцикле
Трагедия в мире бокса
фото - boxingscene.com
Как сообщает BoxingScene, один из самых популярных ринг-анонсеров современности Дэвид Диаманте в понедельник в Бруклине попал в аварию на своем мотоцикле.
Мужчину доставили в больницу в критическом состоянии с тремя трещинами в позвоночнике, многочисленными переломами ребер и серьезными травмами правого колена.
Ринг-анонсер перенес пятичасовую операцию, в ходе которой ему в позвоночник поставили девять винтов, несколько стержней и донорские материалы.
«Мне придется заново учиться ходить, а сейчас существует риск осложнений. Но я сохраняю положительный настрой и вернусь как можно скорее», - сказал Диаманте.
Дэвид Диаманте – знаковая персона для украинского бокса. Именно он в 2018 году в Москве объявил, что Александр Усик стал первым в истории страны абсолютным чемпионом мира после победы над Муратом Гассиевым в финале Суперсерии.
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