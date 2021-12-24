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Российский чемпион: Джошуа дрался под дудку Усика
И не поспоришь
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (19-0, 11 КО) высказался о противостоянии между Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и Александром Усиком (19-0, 13 КО), победителем которого стал украинец.
«Как только начался поединок, стала видна колоссальная разница в опыте боев между Джошуа и Усиком. Александр навязал ему свое, а Энтони все делал под дудку Усика. Джошуа стоял, ходил, прицеливался – это как раз то, что было нужно. Он пытался с ним боксировать. Все карты были на стороне Усика.
В реванше я буду думать по-другому: что должен выиграть Усик, а не Джошуа, как я считал перед первым боем. Мне кажется, что все будет на стороне Усика», - сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Боксерская ПРАВДА Pro.
Победа в первом бою над Джошуа сделала Усика чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Ожидается, что в марте-апреле 2022 года боксеры проведут реванш.
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