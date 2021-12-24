Кроуфорд поставил Ломаченко лишь на четвертое место в рейтинге лучших боксеров легкого веса

Чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО) в интервью WBC Ukraine оценил позиции украинца Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) в легком весе.

«По моему мнению, в легком дивизионе Ломаченко сейчас четвертый — после Камбососа, Джервонты Дэвиса и Хэйни.

Однако, если у него появится шанс побороться за все пояса, считаю, он может стать абсолютным чемпионом мира.

Если предположить, что бой между Камбососом и Ломаченко состоится, то я бы отдал превосходство Ломе», - сказал американец.

Теренс Кроуфорд в рейтинге лучших боксеров мира по версии журнала The Ring занимает третье место, Василий Ломаченко идет восьмым.