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Хирн: В реванше с Усиком Джошуа вернет свои титулы

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А может и не вернет

Хирн: В реванше с Усиком Джошуа вернет свои титулы

Новина українською

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сделал прогноз на реванш между Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и украинским чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО).

«Я чувствую, что Джошуа сделает свою работу и вернет титулы. Энтони из тех парней, которые работают над ошибками после поединков.

Он посмотрит первый их бой миллион раз и будет работать в зале, чтобы больше не повторить свои ошибки. Джошуа достаточно честен, чтобы сказать, что намерен привлечь новых людей к подготовке к этому поединку, и вернется в ринг лучшим бойцом.

Думаю, на протяжении всего боя, Джошуа сможет донести свой удар к цели, который причинит вред Усику. Так что сила и преимущество в габаритах будет иметь большое значение», - считает Хирн.

Ожидается, что реванш между Усиком и Джошуа пройдет в марте-апреле 2022 года в Великобритании, Украине или на Ближнем Востоке.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Эдди Хирн
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