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Хирн: В реванше с Усиком Джошуа вернет свои титулы
А может и не вернет
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сделал прогноз на реванш между Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и украинским чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО).
«Я чувствую, что Джошуа сделает свою работу и вернет титулы. Энтони из тех парней, которые работают над ошибками после поединков.
Он посмотрит первый их бой миллион раз и будет работать в зале, чтобы больше не повторить свои ошибки. Джошуа достаточно честен, чтобы сказать, что намерен привлечь новых людей к подготовке к этому поединку, и вернется в ринг лучшим бойцом.
Думаю, на протяжении всего боя, Джошуа сможет донести свой удар к цели, который причинит вред Усику. Так что сила и преимущество в габаритах будет иметь большое значение», - считает Хирн.
Ожидается, что реванш между Усиком и Джошуа пройдет в марте-апреле 2022 года в Великобритании, Украине или на Ближнем Востоке.
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