Промоутер Джошуа рассказал о настрое своего подопечного на реванш с Усиком

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) Эдди Хирн рассказал о настрое своего подопечного на реванш против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО).

"Энтони по-прежнему сосредоточен на матче-реванше против Усика. Он все еще злится, потому что ему не нравится проигрывать, а также Джошуа разочарован тем, как проиграл этот бой.

Вы пока не видите, но возвращение уже началось. Джошуа хочет вернуть свои титулы и снова стать чемпионом мира. Я верю, что он это сделает. Также я верю, что он может победить Александра Усика" – сказал он.