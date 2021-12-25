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Промоутер Джошуа рассказал о настрое своего подопечного на реванш с Усиком

Бокс
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Промоутер Джошуа рассказал о настрое своего подопечного на реванш с Усиком

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) Эдди Хирн рассказал о настрое своего подопечного на реванш против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО).

"Энтони по-прежнему сосредоточен на матче-реванше против Усика. Он все еще злится, потому что ему не нравится проигрывать, а также Джошуа разочарован тем, как проиграл этот бой.

Вы пока не видите, но возвращение уже началось. Джошуа хочет вернуть свои титулы и снова стать чемпионом мира. Я верю, что он это сделает. Также я верю, что он может победить Александра Усика" – сказал он.

Напомним, что ранее Усик рассказал, с кем хотел бы провести следующий бой.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Эдди Хирн
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Источник:
Fightnews

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