Бывший чемпион мира уверен в победе Усика над Канело

Бывший чемпион мира Карл Фроч дал свой прогноз на потенциальный поединок между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0; 13 КО) и абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе Саулем Альваресом (57-1-2; 39 КО). Его слова цитирует SkySports:

"Любой топовый боец ​​в полутяжелом и, безусловно, в первом тяжелом весе был бы угрозой для Канело.

Неизвестно, может ли Александр Усик спуститься обратно в первый тяжелый вес, но он положил глаз на самый большой в мире дивизион – на хэвивейт. Впрочем, я думаю, что Усик победил бы Канело. Он слишком велик и харош для него" – сказал он.