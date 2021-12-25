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Эдди Хирн назвал лучшее время для проведения реванша Усик – Джошуа

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Такой вариант

Эдди Хирн назвал лучшее время для проведения реванша Усик – Джошуа

UA-Футбол
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Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) Эдди Хирн рассказал о лучшем времени для проведения реванша его подопечного против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО). Его слова цитирует IFL TV:

"Очевидно, мы должны собраться вместе и выбрать дату. Апрель – самый реалистичный для этого сражения, но мы все еще не определились с местом.

Джошуа – из тех, кто проводит поединки дважды в год, и иногда нам кажется, что было бы неплохо биться трижды в год. У нас есть предложения по всему миру, но я думаю, что лучший вариант – Великобритания. Мы должны поговорить с Александром Красюком, думаю это случится после Рождества. Пора начинать переговоры, которые продвинут это дело вперед.

Очевидно, было несколько обсуждений по поводу отказа от реванша. Но сейчас это очень маловероятно. Джошуа не хотел говорить на эту тему, пока я не стал этого делать. Так что мы идем к тому, чего он хочет, а именно матч-реванш против Александра Усика" – сказал он.

Напомним, что ранее Хирн рассказал о настрое Джошуа на бой с Усиком.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Эдди Хирн
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