Хэйни ответил Дэвису: Пусть говорит все, что захочет

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Regular Девин Хэйни (27-0; 15 КО) ответил Джервонте Дэвису (26-0; 24 КО) на его слова о "легкой работе" в случае их поединка.

"Да пусть говорит все, что захочет. Но если бы я, по его мнению, был для него легкой работой, тогда он дрался бы со мной, а не с Крусом. Бой было легко организовать. Все эти бои было бы легко устроить, если бы остальное, как он говорит, было легкой работой" – сказал он.