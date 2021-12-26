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Промоутер Джошуа рассказал о главной цели своего подопечного

Бокс
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Энтони настроен решительно

Промоутер Джошуа рассказал о главной цели своего подопечного

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) Эдди Хирн рассказал о главной цели своего подопечного на данном этапе своей карьеры. Его слова цитирует BoxingNews24:

"Почему вы все критикуете его? Ему нравится его жизнь, нравится бокс, и он собирается стать трехкратным чемпионом мира. Я искренне верю в это, также как верю, что он сразится со всеми лидерами его дивизиона.

После матча-реванша с Усиком, Джошуа встретится с Фьюри, и я уверен, что он будет сражаться с Диллианом Уайтом. Я не сомневаюсь, что он проведет бой с Деонтеем Уайлдером.

Посмотрите его послужной список, он никогда ни от кого не уклонялся. Я считаю, что Энтони заслуживает большой похвалы. Я с нетерпением жду его возвращения" – сказал он.

Напомним, что ранее Хирн рассказал о лучшем времени для реванша Усик – Джошуа.

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В статье: Энтони Джошуа
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