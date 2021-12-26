Промоутер Джошуа рассказал о главной цели своего подопечного

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) Эдди Хирн рассказал о главной цели своего подопечного на данном этапе своей карьеры. Его слова цитирует BoxingNews24:

"Почему вы все критикуете его? Ему нравится его жизнь, нравится бокс, и он собирается стать трехкратным чемпионом мира. Я искренне верю в это, также как верю, что он сразится со всеми лидерами его дивизиона.

После матча-реванша с Усиком, Джошуа встретится с Фьюри, и я уверен, что он будет сражаться с Диллианом Уайтом. Я не сомневаюсь, что он проведет бой с Деонтеем Уайлдером.

Посмотрите его послужной список, он никогда ни от кого не уклонялся. Я считаю, что Энтони заслуживает большой похвалы. Я с нетерпением жду его возвращения" – сказал он.