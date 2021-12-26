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Джордж Камбосос: Моя психология и голод вышли на новый уровень
Комментарий абсолютного чемпиона
Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0; 10 КО) рассказал о процессе восстановления после поединка с Теофимо Лопесом (16-1; 12 КО) и поделился планами на будущее. Его слова цитирует The Ring:
"Я очень быстро поправил здоровье после боя и все благодаря моей диете. Я желаю всего лучшего Теофимо. Надеюсь, он восстановится после этого поражения. Я даже прислал ему видео, выразив надежду, что у него все хорошо. Но теперь мое время и я хочу воспользоваться этим. Бойцам необходимо воспользоваться следующими моментами.
Я думаю, у меня всегда была деловая хватка. Бизнес – это часть бокса, особенно на этом этапе, когда у меня есть все эти прекрасные пояса. Моя психология и голод вышли на новый уровень. Я лично видел, как Лопес получил отрицательную реакцию после нашего боя. Я также видел, какова была реакция на поражение Ломаченко от Теофимо. Это бизнес, я хочу оставаться в нем и быть чемпионом еще долго. Так и будет" – сказал он.
Напомним, что ранее Эдди Хирн
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