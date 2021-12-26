  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Джордж Камбосос: Моя психология и голод вышли на новый уровень
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джордж Камбосос: Моя психология и голод вышли на новый уровень

Бокс
(1 голосов)

Комментарий абсолютного чемпиона

Джордж Камбосос: Моя психология и голод вышли на новый уровень

UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0; 10 КО) рассказал о процессе восстановления после поединка с Теофимо Лопесом (16-1; 12 КО) и поделился планами на будущее. Его слова цитирует The Ring:

"Я очень быстро поправил здоровье после боя и все благодаря моей диете. Я желаю всего лучшего Теофимо. Надеюсь, он восстановится после этого поражения. Я даже прислал ему видео, выразив надежду, что у него все хорошо. Но теперь мое время и я хочу воспользоваться этим. Бойцам необходимо воспользоваться следующими моментами.

Я думаю, у меня всегда была деловая хватка. Бизнес – это часть бокса, особенно на этом этапе, когда у меня есть все эти прекрасные пояса. Моя психология и голод вышли на новый уровень. Я лично видел, как Лопес получил отрицательную реакцию после нашего боя. Я также видел, какова была реакция на поражение Ломаченко от Теофимо. Это бизнес, я хочу оставаться в нем и быть чемпионом еще долго. Так и будет" – сказал он.

Напомним, что ранее Эдди Хирн рассказал о главной цели Энтони Джошуа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джордж Камбосос
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...