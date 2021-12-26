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Катмен Ломаченко: Нехватка уважения к Василию после поражения Лопеса в ближнем бою была безумна

Бокс
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Комментарий специалиста

Катмен Ломаченко: Нехватка уважения к Василию после поражения Лопеса в ближнем бою была безумна

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Катмен украинского легковеса Василия Ломаченко (16-2; 11 КО) Расс Анбер прокомментировал недопущение своего клиента к титульным поединкам. Его слова цитирует BoxingSocial:

"Лома однозначно своим выступлением поставил на место скептиков. Я уже говорил, что многие фанаты бокса и СМИ хуже в том плане, что однажды провозглашают кого-то героем или величайшим бойцом, но на следующий день списывают его со счетов. Нехватка уважения к Ломе после поражения Лопеса в ближнем бою была безумной. Люди обращались с ним так, будто его не существует.

После боя с Лопесом Лома дрался с двумя ведущими легковесами, с которыми немногие хотели боксировать. Но ему еще не дали шанс вернуть его титулы, которые он потерял с Лопесом. Я думаю, что это преступление, одно из худших преступлений в боксе в этом столетии.

Подумайте на секунду о достижении Ломы: невероятный рекорд у любителей, 15 титульных боев в 18 поединках в профе, самый быстрый путь к завоеванию титулов в трех дивизионах. К тому же он образец поведения на ринге и за его пределами.

Несмотря на все эти достижения, ему до сих пор не дали и не пообещали шанс вернуть титулы в легком весе. Это никогда бы не произошло с Энтони Джошуа или Канело. Это вызывает пренебрежение.

Если кто-то и заслуживает шанса вернуть титулы, так это Лома. Ему прямо сейчас нужен бой с Джорджем Камбососом, вот и все" – говорит он.

Напомним, что свой крайний бой Ломаченко провел 11 декабря против Ричарда Комми, победив того единогласным решением судей.

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В статье: Василий Ломаченко
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