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Тайсон Фьюри показал свое имение за 750 тысяч долларов. Фото

Бокс
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Тайсон Фьюри показал свое имение за 750 тысяч долларов. Фото

фото - boxingscene.com

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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1; 23 КО) показал свое имение, стоимость которого около 750 тысяч долларов.

Подходящие снимки приводит портал The Sun:

Тайсон Фьюри показал свое имение за 750 тысяч долларов. Фото - изображение 1

Тайсон Фьюри показал свое имение за 750 тысяч долларов. Фото - изображение 2

Тайсон Фьюри показал свое имение за 750 тысяч долларов. Фото - изображение 3

Напомним, что ранее Эдди Хирн рассказал о главной цели Энтони Джошуа.

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