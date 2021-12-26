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Тайсон Фьюри показал свое имение за 750 тысяч долларов. Фото
Шикарные условия
фото - boxingscene.com
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1; 23 КО) показал свое имение, стоимость которого около 750 тысяч долларов.
Подходящие снимки приводит портал The Sun:
Напомним, что ранее Эдди Хирн
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