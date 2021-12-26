На свежем воздухе с детьми: Усик показал, как проводит уик-энд. Фото

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) вместе с женой и детьми проводит выходной день. Соответствующие фото и видео наш спортсмен разместит на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее Василий Ломаченко заказал нагрудный крестик для своего отца, изготовленный из олимпийских медалей.