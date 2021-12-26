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На свежем воздухе с детьми: Усик показал, как проводит уик-энд. Фото
Счастливый чемпион
фото - boxingscene.com
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) вместе с женой и детьми проводит выходной день. Соответствующие фото и видео наш спортсмен разместит на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее Василий Ломаченко
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