  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. На свежем воздухе с детьми: Усик показал, как проводит уик-энд. Фото
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

На свежем воздухе с детьми: Усик показал, как проводит уик-энд. Фото

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Счастливый чемпион

На свежем воздухе с детьми: Усик показал, как проводит уик-энд. Фото

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) вместе с женой и детьми проводит выходной день. Соответствующие фото и видео наш спортсмен разместит на своей официальной странице в Instagram.

На свежем воздухе с детьми: Усик показал, как проводит уик-энд. Фото - изображение 1На свежем воздухе с детьми: Усик показал, как проводит уик-энд. Фото - изображение 2

Напомним, ранее Василий Ломаченко заказал нагрудный крестик для своего отца, изготовленный из олимпийских медалей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...