Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хитров: Даю 150%, что Альварес химичится
Громкое заявление украинского боксера
фото - boxingscene.com
Украинский боксер суперсреднего веса Евгений Хитров (20-2, 17 КО) обвинил абсолютного чемпиона мира в этой же весовой категории Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) в том, что тот принимает запрещенные препараты.
«Почему Канело сейчас дерется со всеми, с кем он хочет, в какой бы вес он не поднялся? Потому что он кормит все четыре организации. И я тебе даю 150% на то, что он на такой химии сумасшедшей.
Допинг-контроль? Его предупреждают. Я уверен в этом. Команду предупреждают, когда будет допинг-проба, и они подбирают все. Я даю 150%, что они ежедневно в контакте. Не он конкретно, а менеджеры его или человек, который этим занимается», - считает Хитров.
Сауль Альварес 2022 году поднимается в тяжелый вес и проведет бой с чемпионом WBC Илунгой Макабу.
Популярное сейчас
- Трубин включен в топ-50 лучших футболистов мира младше 21 года
- Зинченко – худший игрок Манчестер Сити в матче с Лестером
- Кополовец: При всем уважении этот чемпионат Украины просто мертв
- Тайсон Фьюри показал свое имение за 750 тысяч долларов. Фото
- Минус один холостяк. Денис Попов вчера отгулял свадьбу. ФОТО
- "Там, где рождается новая жизнь" - Капитан Динамо и хавбек Шахтера объявили о пополнении в своих семьях