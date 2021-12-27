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Хитров: Даю 150%, что Альварес химичится

Бокс
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Громкое заявление украинского боксера

Хитров: Даю 150%, что Альварес химичится

фото - boxingscene.com

Новина українською

Украинский боксер суперсреднего веса Евгений Хитров (20-2, 17 КО) обвинил абсолютного чемпиона мира в этой же весовой категории Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) в том, что тот принимает запрещенные препараты.

«Почему Канело сейчас дерется со всеми, с кем он хочет, в какой бы вес он не поднялся? Потому что он кормит все четыре организации. И я тебе даю 150% на то, что он на такой химии сумасшедшей.

Допинг-контроль? Его предупреждают. Я уверен в этом. Команду предупреждают, когда будет допинг-проба, и они подбирают все. Я даю 150%, что они ежедневно в контакте. Не он конкретно, а менеджеры его или человек, который этим занимается», - считает Хитров.

Сауль Альварес 2022 году поднимается в тяжелый вес и проведет бой с чемпионом WBC Илунгой Макабу.

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В статье: Бокс Сауль Альварес Евгений Хитров
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