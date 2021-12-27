Усик занял второе место в рейтинге лучших супертяжей мира по версии BoxingTalk

Авторитетный портал BoxingTalk представил рейтинг лучших боксеров супертяжелого дивизиона.

На первой позиции оказался чемпион WBC Тайсон Фьюри, а Александр Усик, которому принадлежат титулы WBA, IBF, WBO и IBO, расположился на второй строке.

Следом за Фьюри и Усиком оказались Энтони Джошуа (Великобритания), Деонтей Уайлдер (США), Диллиан Уайт (Великобритания), Джо Джойс (Великобритания), Джозеф Паркер (Новая Зеландия), Энди Руис-младший (США), Луис Ортис (Куба) и Фрэнк Санчес (Куба).

Стоит отметить, что в рейтинг BoxingTalk попали еще два украинца – Владислав Сиренко занял 50-е место, а Виктор Выхрист стал 52-м.